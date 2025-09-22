Ричмонд
Уличные стрелки активизировались в Приморье

В социальных сетях распространяют информацию о двух конфликтных ситуациях во Владивостоке и в Уссурийске, в ходе которых участники применяли оружие. По факту каждого из них прокуратура начала проверку, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке стрельбой закончился дорожный конфликт на улице Сабанеева. Сегодня утром около 22 дома два водителя не могли поделить проезд и устроили потасовку. По словам очевидцев, один из автомобилистов использовал против оппонента пневматическое оружие, а второй участник конфликта ударил конкурента за квадратные метры на дороге ножом по уху.

А в Уссурийске неизвестный гражданин произвёл несколько выстрелов на придомовой детской площадке в Тихом переулке на территории гарнизона Барановский. Жертв, по предварительной информации, нет, нарушитель общественного порядка стрелял в воздух, но такое баловство с оружием может быть квалифицировано как хулиганство.

По фактам этих происшествий проводятся процессуальные проверки.

Ранее правоохранительные органы заинтересовались стрельбой возле кафе «Восток» на улице Некрасовской во Владивостоке. В ночное время один из посетителей совершил несколько выстрелов, нарушив тишину и покой жильцов соседних домов. На это кафе и его посетителей местные жители жаловались неоднократно, так как его посетители регулярно нарушают общественный порядок, место стало постоянным источником шума и антисанитарии.