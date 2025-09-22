Уличные стрелки активизировались в Приморье

Во Владивостоке стрельбой закончился дорожный конфликт на улице Сабанеева. Сегодня утром около 22 дома два водителя не могли поделить проезд и устроили потасовку. По словам очевидцев, один из автомобилистов использовал против оппонента пневматическое оружие, а второй участник конфликта ударил конкурента за квадратные метры на дороге ножом по уху.
А в Уссурийске неизвестный гражданин произвёл несколько выстрелов на придомовой детской площадке в Тихом переулке на территории гарнизона Барановский. Жертв, по предварительной информации, нет, нарушитель общественного порядка стрелял в воздух, но такое баловство с оружием может быть квалифицировано как хулиганство.
По фактам этих происшествий проводятся процессуальные проверки.
Ранее правоохранительные органы заинтересовались стрельбой возле кафе «Восток» на улице Некрасовской во Владивостоке. В ночное время один из посетителей совершил несколько выстрелов, нарушив тишину и покой жильцов соседних домов. На это кафе и его посетителей местные жители жаловались неоднократно, так как его посетители регулярно нарушают общественный порядок, место стало постоянным источником шума и антисанитарии.