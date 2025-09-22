Уличные стрелки активизировались в Приморье

Во Владивостоке стрельбой закончился дорожный конфликт на улице Сабанеева. Сегодня утром около 22 дома два водителя не могли поделить проезд и устроили потасовку. По словам очевидцев, один из автомобилистов использовал против оппонента пневматическое оружие, а второй участник конфликта ударил конкурента за квадратные метры на дороге ножом по уху.