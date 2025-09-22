Раскрыты трагические обстоятельства гибели детей на пожаре в российском регионе

В селе Аниховка Адамовского района Оренбургской области во время тушения возгорания на придомовой территории спасатели обнаружили тела двух детей 11 и 13 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Пожар вспыхнул вечером 21 сентября 2025 года на улице Комсомольской, где загорелся стог сена. При ликвидации огня были найдены погибшие дети. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев поручил прокуратуре Адамовского района провести проверку, установить причины возгорания и принять меры реагирования. По предварительным данным МЧС, возгорание могло произойти из-за детской шалости с огнём. Пламя охватило 25 квадратных метров, для его тушения были задействованы шесть специалистов и две единицы техники.
Ещё один трагический случай произошёл 19 сентября 2025 года в Новосибирской области. В частном доме возник пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей, оставшихся без присмотра взрослых. По предварительной информации, в момент возгорания родители или опекуны отсутствовали дома.
Читайте также: Выяснилось, что россиянка, обвиняемая в убийстве детей, была невменяемой.