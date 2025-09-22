Раскрыты трагические обстоятельства гибели детей на пожаре в российском регионе

Ещё один трагический случай произошёл 19 сентября 2025 года в Новосибирской области. В частном доме возник пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей, оставшихся без присмотра взрослых. По предварительной информации, в момент возгорания родители или опекуны отсутствовали дома.