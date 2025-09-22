БПЛА сдетонировал возле здания мэрии Белгорода, ранены два человека

По данным регионального оперштаба, женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица в данный момент доставляют в городскую больницу.
«Вся необходимая помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется», — заявили в ведомстве.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о двух пострадавших в Донецке в результате атаки ВСУ.
