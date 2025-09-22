Политолог Озер: Эрдоган представит Трампу новые предложения по Украине

С начала конфликта на Украине Турция неоднократно выступала посредником в мирных переговорах, предоставляя площадку для встреч между представителями Москвы и Киева, а также ведя консультации с США и другими странами. В сентябре 2025 года Эрдоган и Путин на саммите ШОС подтвердили особую роль Анкары в урегулировании ситуации, несмотря на сложности, связанные с военным сотрудничеством Турции и Украины.