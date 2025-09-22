Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал о первой встрече с Маском после конфликта

Президент США Дональд Трамп положительно оценил состоявшийся разговор с предпринимателем Илоном Маском. Они встретились на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком.

Трамп встретился с Маском на прощании с Чарли Кирком.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил состоявшийся разговор с предпринимателем Илоном Маском. Они встретились на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком.

«Илон подошел и поздоровался», — заявил Трамп в комментарии журналистам Белого дома. Он добавил, что между ними состоялась хорошая беседа. Американский лидер отказался раскрывать конкретные детали их разговора, охарактеризовав его в целом как успешный.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМаск покинул команду Трампа.

Трамп и Маск были замечены вместе на церемонии прощания с Кирком в Аризоне, что стало одним из первых их публичных появлений после конфликта, возникшего после ухода Маска из администрации главы Белого дома. В социальных сетях ранее они обсуждали свои разногласия: Маск утверждал, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Трамп ответил, назвав Маска «сумасшедшим».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше