Трамп рассказал о первой встрече с Маском после конфликта

Трамп и Маск были замечены вместе на церемонии прощания с Кирком в Аризоне, что стало одним из первых их публичных появлений после конфликта, возникшего после ухода Маска из администрации главы Белого дома. В социальных сетях ранее они обсуждали свои разногласия: Маск утверждал, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Трамп ответил, назвав Маска «сумасшедшим».