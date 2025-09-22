Трамп рассказал о первой встрече с Маском после конфликта

Трамп встретился с Маском на прощании с Чарли Кирком.
Президент США Дональд Трамп положительно оценил состоявшийся разговор с предпринимателем Илоном Маском. Они встретились на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком.
«Илон подошел и поздоровался», — заявил Трамп в комментарии журналистам Белого дома. Он добавил, что между ними состоялась хорошая беседа. Американский лидер отказался раскрывать конкретные детали их разговора, охарактеризовав его в целом как успешный.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМаск покинул команду Трампа.
Трамп и Маск были замечены вместе на церемонии прощания с Кирком в Аризоне, что стало одним из первых их публичных появлений после конфликта, возникшего после ухода Маска из администрации главы Белого дома. В социальных сетях ранее они обсуждали свои разногласия: Маск утверждал, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Трамп ответил, назвав Маска «сумасшедшим».