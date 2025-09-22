В Минобороны сообщили о массированной атаке дронов ВСУ на регионы России: число сбитых беспилотников перевалило за сотню

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над российскими регионами 114 дронов Вооруженных сил Украины ночью 22 сентября. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.
По 25 беспилотников противника были ликвидированы над территориями Ростовской области и Краснодарского края. 19 российские военные уничтожили в Белгородской области, 13 вражеских БПЛА сбили над Астраханской областью, 10 — над Республикой Крым.
Кроме того, семь украинских беспилотников ликвидировали при попытке атаки на Брянскую область, пять дронов уничтожили над акваторией Азовского моря. По три БПЛА украинской армии российские военные сбили в Ярославской и Волгоградской областях, два — над акваторией Черного моря и по одному беспилотнику были ликвидированы в Курской и Воронежской областях.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что число погибших в результате атаки дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на крымский санаторий «Форос» ночью 22 сентября увеличилось до трех, выросло и число пострадавших.
В субботу, 20 сентября, вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Дубовица Хомутовского района Курской области. В результате, отметил губернатор региона Александр Хинштейн, был ранен 50-летний мужчина.