Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобороны сообщили о массированной атаке дронов ВСУ на регионы России: число сбитых беспилотников перевалило за сотню

Силы ПВО уничтожили 114 дронов ВСУ над регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над российскими регионами 114 дронов Вооруженных сил Украины ночью 22 сентября. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.

По 25 беспилотников противника были ликвидированы над территориями Ростовской области и Краснодарского края. 19 российские военные уничтожили в Белгородской области, 13 вражеских БПЛА сбили над Астраханской областью, 10 — над Республикой Крым.

Кроме того, семь украинских беспилотников ликвидировали при попытке атаки на Брянскую область, пять дронов уничтожили над акваторией Азовского моря. По три БПЛА украинской армии российские военные сбили в Ярославской и Волгоградской областях, два — над акваторией Черного моря и по одному беспилотнику были ликвидированы в Курской и Воронежской областях.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что число погибших в результате атаки дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на крымский санаторий «Форос» ночью 22 сентября увеличилось до трех, выросло и число пострадавших.

В субботу, 20 сентября, вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Дубовица Хомутовского района Курской области. В результате, отметил губернатор региона Александр Хинштейн, был ранен 50-летний мужчина.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше