В офис «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге пришли с обысками

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурге будет рассматриваться иск Генпрокуратуры о национализации «Облкоммунэнерго», которым владеют Артем Биков и Алексей Бобров. Компания привела свою позицию, которую представит в суде по претензиям Генпрокуратуры о незаконной приватизации.