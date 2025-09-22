Ричмонд
В офис «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге пришли с обысками

В энергетической компании «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге проводится обыск.

В штаб-квартире «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге полицейские проводят обыски. Об этом сообщил корреспондент ЕАН с места событий.

Следственные действия идут в здании на улице Чапаева. По словам корреспондента ЕАН, всех рядовых сотрудников отправили по домам. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать следственные действия позже.

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурге будет рассматриваться иск Генпрокуратуры о национализации «Облкоммунэнерго», которым владеют Артем Биков и Алексей Бобров. Компания привела свою позицию, которую представит в суде по претензиям Генпрокуратуры о незаконной приватизации.