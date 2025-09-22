В Уфе водитель автобуса ответит в суде за ДТП с гибелью медиков

Уфимцу предъявили обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено с состоянии опьянения». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне этого года мужчина за рулем автобуса «НефАЗ» ехал по ул. Сипайловской в Уфе в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость, не уступил дорогу попутному «УАЗу», принадлежащему одному из медицинских учреждений города, и столкнулся с ним.
От удара спецтранспорт опрокинулся, его водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.
Обвиняемый признал свою вину, выплатил родственникам погибших по 100 тысяч рублей.
Уголовное дело направили Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, «УАЗ» принадлежал республиканскому клиническому фтизиопульмонологическому центру. В автобусе пассажиров не было, водитель не пострадал. Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин сообщил, что водитель и работник столовой на «УАЗе» доставили пациентам ужин и возвращались обратно в пищеблок.