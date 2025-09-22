В Уфе водитель автобуса ответит в суде за ДТП с гибелью медиков

Уфимцу предъявили обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено с состоянии опьянения». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне этого года мужчина за рулем автобуса «НефАЗ» ехал по ул. Сипайловской в Уфе в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость, не уступил дорогу попутному «УАЗу», принадлежащему одному из медицинских учреждений города, и столкнулся с ним.