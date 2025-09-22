ВСУ атаковали администрацию Белгорода, есть пострадавшие

В Белгородской области вражеский дрон атаковал здание администрации.
В Белгороде около здания городской администрации сдетонировал беспилотник, запущенный ВСУ. Из-за происшествия пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают все оперативные службы.
Взрыв произошел в непосредственной близости от здания мэрии. Повреждения получили припаркованные автомобили и фасад административного здания. На месте происшествия специалисты оценивают масштаб разрушений и обеспечивают безопасность горожан. Местные экстренные службы продолжают обследовать территорию и оказывают необходимую помощь.