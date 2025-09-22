ВСУ атаковали администрацию Белгорода, есть пострадавшие

«Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают все оперативные службы.