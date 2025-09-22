Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в театре музкомедии российского города удалось потушить

Хабаровский краевой театр музыкальной комедии, полностью уничтоженный огнем год назад, вновь загорелся.

Хабаровский краевой театр музыкальной комедии, полностью уничтоженный огнем год назад, вновь загорелся. На восьмом этаже здания произошло горение строительного мусора и бытовых отходов, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, вызов в пожарно-спасательную службу поступил в 12:33 по местному времени. Менее чем через час, в 13:26, возгорание было полностью ликвидировано. В настоящее время на месте продолжаются работы по проверке и устранению скрытых очагов тления, осуществляется проливка конструкций.

Причина и точная площадь возгорания устанавливаются. Напомним, что первый катастрофический пожар, полностью уничтоживший здание театра, произошел 3 октября 2024 года. Площадь того возгорания составила четыре тысячи квадратных метров, а ущерб оценивается примерно в 10 миллиардов рублей — именно такая сумма потребуется для сноса и восстановления здания.

Предварительной причиной произошедшего год назад называли нарушения при проведении ремонтных работ. По делу проходят двое обвиняемых: сварщик-мигрант и начальник участка. Главный фигурант процесса — директор компании-подрядчика «Антикор-ДВ» — скончался до вынесения приговора.

Читайте также: Раскрыты трагические обстоятельства гибели детей на пожаре в российском регионе.