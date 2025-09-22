Пожар в театре музкомедии российского города удалось потушить

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, вызов в пожарно-спасательную службу поступил в 12:33 по местному времени. Менее чем через час, в 13:26, возгорание было полностью ликвидировано. В настоящее время на месте продолжаются работы по проверке и устранению скрытых очагов тления, осуществляется проливка конструкций.