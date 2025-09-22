Байкальску угрожает сель катастрофического уровня

«Это не мои определения, это определения Российской академии наук. И последний такой сель был в 1971 году… Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения Российской академии наук, Институт земной коры также Сибирского отделения Российской академии наук дают заключения, что вероятность схождения селя катастрофического уровня в ближайшее время более 90%. Если этот сель сойдет, то по ходу распространения селя, как прогнозируют ученые, попадает и федеральная дорога автомобильная, которая соединяет Москву и Владивосток, и Транссиб — железнодорожная магистраль, и те самые карты-накопители, в которых шлам-лигнин, черный щелок Байкальского ЦБК (БЦБК)», — рассказал Цыденов.