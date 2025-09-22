При ночной атаке ВСУ пострадали два жителя Донецка

Прошедшей ночью ВСУ устроили террористическую атаку на несколько российских регионов, в том числе, и на Донецк. В результате удара БПЛА пострадали два человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
«В Куйбышевском районе столицы региона в результате атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил парень 2006 г.р. и мужчина 1992 г.р.», — написал он.
По словам Пушилина, при атаке повреждения получили пять жилых домов. Также пострадал инфраструктурный объект. Глава муниципалитета Алексей Кулемзин уточнил, что помимо домов на улицах Бакинских комиссаров и Трудовых резервов зацепило при ударе и супермаркет.
Ранее «МК» писал, что укронацисты атаковали накануне вечером санаторий «Форос» и школу в Крыму. В итоге три человека погибли, более 15 получили ранения.
