Таскала за волосы и разбила телефон: в Перми мать двоих детей выплатила компенсацию после драки за очередь в детской поликлинике

Место в очереди в детской поликлинике спровоцировало драку между посетительницами. Одна из них вместе сыном проигнорировала ожидающих приема граждан и прошла в процедурный кабинет, согласно времени, указанному в талоне. Такая бесцеремонность возмутила женщину с двумя дочерьми, которая была записана на более раннее время, но дожидалась вызова от медицинского персонала в коридоре.
Словесная перепалка закончилась рукоприкладством — мать двоих детей схватила собеседницу за волосы и нанесла последней несколько ударов кулаком по голове. В ходе потасовки у пострадавшей исчез телефон, который она потом обнаружила на территории учреждения в неисправном состоянии. По словам очевидцев, они видели, как инициатор конфликта разбивала гаджет о дерево.
В результате столкновения женщина не только была вынуждена потратить на восстановление дорогостоящей техники 25 тысяч рублей, но и пройти курс лечения кожи головы и волос. Присовокупив к списку негативных последствий моральные страдания своего ребенка, пермячка обратилась в суд за возмещением ущерба.
В ходе рассмотрения искового заявления было установлено, что ранее сама заявительница была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Заявление в полицию подала вторая сторона конфликта, по словам которой, истица первая применила физическую силу, ударив ее по лицу и поцарапав скулу ногтями. Это подтверждалось результатами медицинского исследования, а также решением мирового суда.
Слуги Фемиды пришли к выводу: несмотря на то, что обе стороны совершали в отношении друг друга насильственные действия, требования заявительницы должны быть удовлетворены, так как она испытала физическую боль и нравственные страдания, а ее имущество было повреждено.
Исполнительный лист о взыскании порядка 45 тысяч рублей поступил в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В срок, отведенный для добровольного погашения задолженности, должница решение суда не исполнила. Это повлекло за собой ряд негативных последствий. Судебным приставом был наложен арест на банковские счета гражданки и вынесен запрет на регистрационные действия с ее недвижимостью: квартирой, земельным участком и овощной ямой. Кроме этого, с пермячки был взыскан исполнительский сбор в размере 7% общей суммы задолженности. В результате денежные средства были переведены взыскательнице.