Таскала за волосы и разбила телефон: в Перми мать двоих детей выплатила компенсацию после драки за очередь в детской поликлинике

Исполнительный лист о взыскании порядка 45 тысяч рублей поступил в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В срок, отведенный для добровольного погашения задолженности, должница решение суда не исполнила. Это повлекло за собой ряд негативных последствий. Судебным приставом был наложен арест на банковские счета гражданки и вынесен запрет на регистрационные действия с ее недвижимостью: квартирой, земельным участком и овощной ямой. Кроме этого, с пермячки был взыскан исполнительский сбор в размере 7% общей суммы задолженности. В результате денежные средства были переведены взыскательнице.