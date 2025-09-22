В Татарске построят новую школу к следующему учебному году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил областному минстрою максимально ускорить строительство новой школы в Татарске. Здание рассчитано на 550 учеников, строительные работы уже ведутся на верхних этажах, ежедневно на площадке задействованы около 40 рабочих. Об этом сообщил во время оперативного совещания первый заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов.
По его словам, высокая вода в грунте потребовала корректировки проектной документации, но эта работа проводится параллельно со строительством и не повлияет на сроки сдачи объекта.
После произошедшего ЧС в школе № 5 будут приняты дополнительные меры безопасности, чтобы новое образовательное учреждение было готово к приему учеников к 1 сентября следующего года.