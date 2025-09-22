Казахстанский военнослужащий стал жертвой криминала

Болат Нурсеитов, первый заместитель начальника ДП Павлодарской области уточнил, что двое жителей областного центра на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему денежными средствами.
Также установлено, что задержанные ранее уже находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений.
«В настоящее время оба подозреваемых по санкции суда арестованы сроком на два месяца. Расследование продолжается, также проверяется возможная причастность задержанных к другим преступным эпизодам».Болат Нурсеитов.
Стражи порядка в очередной раз призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать о любых фактах вымогательства или незаконной деятельности.
«Все обращения будут рассмотрены в строгой конфиденциальности», — обещают в ведомстве.
19 сентября 2025 года стало известно, что Министерство внутренних дел Казахстана и украинские силовики провели масштабную спецоперацию по ликвидации крупного мошеннического call-центра в Киеве. Там «работали» порядка 30 человек.