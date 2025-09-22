Ричмонд
Казахстанский военнослужащий стал жертвой криминала

Военнослужащий из Павлодара стал жертвой вымогательства — задержаны двое подозреваемых. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции (ДП).

Источник: ДП Павлодарской области

Болат Нурсеитов, первый заместитель начальника ДП Павлодарской области уточнил, что двое жителей областного центра на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему денежными средствами.

Также установлено, что задержанные ранее уже находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений.

«В настоящее время оба подозреваемых по санкции суда арестованы сроком на два месяца. Расследование продолжается, также проверяется возможная причастность задержанных к другим преступным эпизодам».Болат Нурсеитов.

Стражи порядка в очередной раз призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать о любых фактах вымогательства или незаконной деятельности.

«Все обращения будут рассмотрены в строгой конфиденциальности», — обещают в ведомстве.

19 сентября 2025 года стало известно, что Министерство внутренних дел Казахстана и украинские силовики провели масштабную спецоперацию по ликвидации крупного мошеннического call-центра в Киеве. Там «работали» порядка 30 человек.