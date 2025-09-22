Петербуржец упал под землю на Невском проспекте

Экстренные службы на пересечение Невского проспекта и Садовой улицы вызвал прохожий накануне около пяти часов утра, стало известно «Фонтанке» 22 сентября. По его словам, помощь требовалась мужчине, который неизвестно как оказался в подземном переходе с разбитой головой.
56-летнего пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Подоспевший на место наряд нашёл его предполагаемого обидчика. В отдел увезли 40-летнего жителя хостела на Херсонской. По предварительным данным, он повздорил с мужчиной, сидевшим на парапете, и столкнул его.
Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток. Процедура должна быть ему знакома: в прошлом мужчина попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов в связи с вымогательством, покушением на грабёж и хулиганством.