Петербуржец упал под землю на Невском проспекте

56-летнего пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Подоспевший на место наряд нашёл его предполагаемого обидчика. В отдел увезли 40-летнего жителя хостела на Херсонской. По предварительным данным, он повздорил с мужчиной, сидевшим на парапете, и столкнул его.