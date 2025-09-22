Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности убийства девочки на Кубани ее родным отцом

Преступление произошло в городе Кропоткине Краснодарского края.

Стали известны подробности убийства девочки на Кубани ее собственным отцом.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, в Кропоткине мужчине предъявлено обвинение в убийстве 3-летней дочери.

Родители малышки обратились в правоохранительные органы с заявлением о ее пропаже 20 сентября 2025 года.

Вскоре следователи при поддержке оперативников установили причастность к совершению преступления 50-летним отцом пропавшей.

Установлено, что девочка с матерью проживала в Тихорецком районе, ее отец проживал отдельно. По преварительным данным, 19 сентября 2025 года фигурант забрал девочку, сообщив ее матери, что поедет с ней в Кавказский район. Тем же вечером, обвиняемый совершил убийство девочки. А матери солгал, что ребенка похитили.

Расследование продолжается. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.