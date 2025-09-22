Стали известны подробности убийства девочки на Кубани ее родным отцом

Установлено, что девочка с матерью проживала в Тихорецком районе, ее отец проживал отдельно. По преварительным данным, 19 сентября 2025 года фигурант забрал девочку, сообщив ее матери, что поедет с ней в Кавказский район. Тем же вечером, обвиняемый совершил убийство девочки. А матери солгал, что ребенка похитили.