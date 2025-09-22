Дрон взорвался у здания администрации Белгорода

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался около здания городской администрации Белгорода. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате произошедшего ранения получили два человека.
— Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — добавил губернатор в публикации.
Информация о последствиях атаки украинской армии уточняется. На месте работают оперативные службы города.
В этот же день силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 114 вражеских дронов над территорией страны. Удару подверглись — Ростовская, Астраханская, Брянская области и другие регионы страны.