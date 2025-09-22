Четверо пособников мошенников задержаны после обмана пожилой москвички

«В полицию обратилась 76-летняя жительница столицы и пояснила, что на ее телефон позвонил неизвестный, представившись работником государственного органа. Под предлогом сохранности сбережений звонивший убедил ее обналичить 300 тыс. руб. и отдать их ничего не подозревавшему курьеру, который приехал к ее дому. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали по различным адресам четырех подозреваемых: двоих 17-летних молодых людей и двоих мужчин в возрасте 33 и 34 лет. По версии следствия, несовершеннолетние забрали у курьера деньги потерпевшей, после чего направились в Багратионовский проезд, где передали их двум другим фигурантам», — рассказали в пресс-службе.
По данному факту следователем отдела МВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал двум подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу, еще двое несовершеннолетних фигурантов были оставлены под подпиской о невыезде. В настоящее время уголовное дело передано по подследственности для дальнейшего расследования в СК РФ.