Четверо пособников мошенников задержаны после обмана пожилой москвички

«В полицию обратилась 76-летняя жительница столицы и пояснила, что на ее телефон позвонил неизвестный, представившись работником государственного органа. Под предлогом сохранности сбережений звонивший убедил ее обналичить 300 тыс. руб. и отдать их ничего не подозревавшему курьеру, который приехал к ее дому. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали по различным адресам четырех подозреваемых: двоих 17-летних молодых людей и двоих мужчин в возрасте 33 и 34 лет. По версии следствия, несовершеннолетние забрали у курьера деньги потерпевшей, после чего направились в Багратионовский проезд, где передали их двум другим фигурантам», — рассказали в пресс-службе.