В Красноуфимске суд рассмотрел дело о поножовщине в школе

После этого сотрудника охранной организации, работавшего в школе, привлекли к дисциплинарной ответственности. А прокуратура в интересах пострадавшей обратилась с иском в суд. В результате его рассмотрения школа, а также законные представители обидчицы девочки должны будут выплатить по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.