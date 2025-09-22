В Красноуфимске суд рассмотрел дело о поножовщине в школе

В Красноуфимске суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу девочки, которую в школе ударили ножом. Выплату произведут учебное заведение и родители обидчицы ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что 1 апреля в школу № 3 проникла девочка 2013 года рождения, которая не учится в этом учебном учреждении. Из личной неприязни она ткнула ножом ученицу 2012 года рождения. Последняя получила открытую травму плеча и временно не могла продолжать обучение и вести активный образ жизни.
После этого сотрудника охранной организации, работавшего в школе, привлекли к дисциплинарной ответственности. А прокуратура в интересах пострадавшей обратилась с иском в суд. В результате его рассмотрения школа, а также законные представители обидчицы девочки должны будут выплатить по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Судебный акт пока не вступил в законную силу. Позже прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.