Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Крыму

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Большая часть пострадавших из-за атаки БПЛА в поселке Форос в Крыму оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, все пациенты находятся в стабильном состоянии, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Источник: © РИА Новости

Уточняется, что по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой была организована работа по оказанию медпомощи пострадавшим из поселка Форос в Крыму. Большая часть пострадавших оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России.

«Всесторонняя специализированная медицинская помощь была организована в кратчайшие сроки. На текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии. Наблюдается положительная динамика», — сказала Скворцова, чьи слова приводятся в Telegram-канале ФМБА.

Она добавила, что в рамках оперативного реагирования были направлены 2 специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер.

«Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты 4 операционные. Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована», — отметила Скворцова.

Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий «Форос» и здание школы.

