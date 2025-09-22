Четверо пострадавших при атаке дронов в Крыму находятся в тяжелом состоянии

В результате атаки украинских беспилотников на поселок Форос в Крыму пострадали гражданские объекты — санаторий «Фотос» и школа. В больницы доставили 12 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации. Об этом сообщили в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России со ссылкой на директора медицинского центра Ольгу Еремину.