Четверо пострадавших при атаке дронов в Крыму находятся в тяжелом состоянии

В результате атаки украинских беспилотников на поселок Форос в Крыму пострадали гражданские объекты — санаторий «Фотос» и школа. В больницы доставили 12 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации. Об этом сообщили в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России со ссылкой на директора медицинского центра Ольгу Еремину.
Один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, еще одному провели переливание крови. Четверым пострадавшим потребовались операции. Все пациенты сейчас стабильны, детей среди них нет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что атака произошла вечером 21 сентября. По его данным, число жертв увеличилось: три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Минобороны сообщало о двух погибших и 15 пострадавших. Аксёнов выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления всем, кто пострадал.