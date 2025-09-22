Tolo news: взрыв на базе Баграм был вызван уничтожением старых боеприпасов

В воскресенье в районе Чар-Кала провинции Парван, недалеко от военной базы Баграм, произошёл взрыв. По данным информационного портала Tolo news, это было связано с уничтожением старых боеприпасов.
По информации управления полиции провинции Парван, в районе Чар-Кала были найдены и ликвидированы взрывчатые вещества с прошлых времён. Взрыв был контролируемым, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
До этого местные СМИ писали, что взрыв мог быть последствием обострения политической риторики, связанной с заявлениями США. Накануне американский лидер Дональд Трамп пригрозил Афганистану «плохими последствиями» в случае отказа передать авиабазу Баграм под контроль Вашингтона.