Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tolo news: взрыв на базе Баграм был вызван уничтожением старых боеприпасов

21 сентября в Афганистане у ворот авиабазы в уезде Баграм прогремел взрыв.

Источник: Аргументы и факты

В воскресенье в районе Чар-Кала провинции Парван, недалеко от военной базы Баграм, произошёл взрыв. По данным информационного портала Tolo news, это было связано с уничтожением старых боеприпасов.

По информации управления полиции провинции Парван, в районе Чар-Кала были найдены и ликвидированы взрывчатые вещества с прошлых времён. Взрыв был контролируемым, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

До этого местные СМИ писали, что взрыв мог быть последствием обострения политической риторики, связанной с заявлениями США. Накануне американский лидер Дональд Трамп пригрозил Афганистану «плохими последствиями» в случае отказа передать авиабазу Баграм под контроль Вашингтона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше