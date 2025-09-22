Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки на Крым

«На лечение поступило 13 пациентов, госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, два в реанимации», — приводят слова ФМБА РИА Новости. Уточняется, что один находится на искусственной вентиляции легких, а другому пациенту было проведено переливание крови.