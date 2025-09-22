В Башкирии предпринимательница обманула 24 туристов с путевками

Жительница города Салавата обвиняется в преступлении по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, предпринимательница предоставляла туристические услуги: продавала гражданам путевки на зарубежные курорты. Однако свои обязательства по бронированию и оплате туров она не выполнила.