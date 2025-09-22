Ричмонд
В Башкирии предпринимательница обманула 24 туристов с путевками

Клиенты остались без денег и без отдыха.

Источник: Башинформ

Жительница города Салавата обвиняется в преступлении по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, предпринимательница предоставляла туристические услуги: продавала гражданам путевки на зарубежные курорты. Однако свои обязательства по бронированию и оплате туров она не выполнила.

От ее противоправных действий пострадали 24 гражданина, общая сумма ущерба составила свыше 2,4 млн рублей. Уголовное дело направили в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.