Один человек погиб в ДТП с мотоциклом в Москве

Мотоциклист сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на красный свет светофора. Об этом в понедельник, 22 сентября, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП случилось на Свободном проспекте. Водитель мотоцикла наехал на мужчину и женщину, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

— В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла, его пассажир и два пешехода. Они доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших (мужчина-пешеход) впоследствии скончался, — цитирует заявление ТАСС.

Все обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Днем ранее в результате массовой аварии на пятом километре автодороги Тутаев — Шопша в Ярославской области двое человек погибли, еще пять пострадали.