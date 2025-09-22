Директор школы в Крыму, пострадавшей от атаки ВСУ, рассказала о случившемся

Директор школы рассказала о последствиях пожара в Крыму.
В селе Крыму произошел пожар в местной средней школе после атаки беспилотников ВСУ. Наибольший ущерб был нанесен актовому залу и библиотеке. Об этом рассказал директор образовательного учреждения Татьяна Каргапольцева.
«Больше всего пострадал актовый зал — там практически полностью он разрушен, пострадала очень сильно библиотека», — приводит слова директора РЕН ТВ. Она также отметила, что во время пожара повредились столовая и пищеблок.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕШкола с 92-летней историей и санаторий с царских времен: что известно об атаке ВСУ на здания в Крыму.
Она также добавила, что в здании школы сработала система пожаротушения, которая залила поврежденные помещения, это помогло замедлить распространение огня. Каргапольцева уточнила, что в момент происшествия в здании никого не было, а ликвидацией пожара занимались сотрудники МЧС совместно с педагогами и техническим персоналом.
Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников на санаторий «Форос» и одноименный поселок 12 человек были госпитализированы, есть погибшие, а повреждения получили несколько объектов, включая здание школы. После инцидента в регионе сохраняется напряженная обстановка, в соседних областях и городах объявлялись угрозы новых атак и воздушные тревоги.