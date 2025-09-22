Директор школы в Крыму, пострадавшей от атаки ВСУ, рассказала о случившемся

Она также добавила, что в здании школы сработала система пожаротушения, которая залила поврежденные помещения, это помогло замедлить распространение огня. Каргапольцева уточнила, что в момент происшествия в здании никого не было, а ликвидацией пожара занимались сотрудники МЧС совместно с педагогами и техническим персоналом.