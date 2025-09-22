ВСУ атаковали санаторий в Крыму, в Белгородской области есть раненые: карта ударов БПЛА 22 сентября

Больше всего БПЛА уничтожено в небе над Ростовской областью и Краснодарским краем.
Украинские беспилотники ударили по территории Крыма. Под атакой оказался поселок Форос. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, в результате ударов погибло три человека, еще 16 получили ранения. Пострадали два мирных жителя и в Белгородской области.
Кроме того, под атакой оказался Краснодарский край. В трех районах из-за падения фрагментов сбитых дронов там произошли возгорания. В Ростовской области осколки беспилотника также стали причиной пожара. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 22 сентября — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Сколько дронов было уничтожено ночью 22 сентября.
Российскими средствами ПВО было сбито 114 беспилотников самолетного типа. Над территориями Ростовской области и Краснодарского края уничтожено по 25 дронов. В небе над Белгородской областью сбито 19 БПЛА, над Астраханской — 13, Брянской — семь, по три в Ярославской и Волгоградской, еще по одному беспилотнику в Курской и Воронежской областях. Кроме того, десять дронов ВСУ уничтожили над территорией Крыма, пять над акваторией Азовского моря и еще два над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Крым: атака на поселок Форос.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕШкола с 92-летней историей и санаторий с царских времен: что известно об атаке ВСУ на здания в Крыму.
Атаке подвергся поселок Форос, который расположен в курортной зоне Крыма. Беспилотники ударили по зданию школы и санаторию. Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, три человека погибли. Еще 16 ранены.
В результате атаки дронов пострадало здание библиотеки, а в актовом зале возник пожар. Кроме того, травмы получил сотрудник охраны школы. После инцидента учащихся перевели на дистанционный формат обучения. Вместе с тем в санатории заявили, что лечебно-профилактическое учреждение продолжает функционировать в обычном режиме.
Белгородская область: пострадали мирные жители.
Двое мирных жителей пострадали от атак украинских беспилотниковФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В результате атаки украинских дронов пострадали два человека. Их доставили в больницу, где им была оказана необходимая помощь. Кроме того, повреждения получил многоквартирный жилой дом и один из припаркованных автомобилей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Также он сообщил, что оперативная обстановка в регионе остается крайне сложной. В частности, это касается Краснояружского и Ракитянского районов.
«К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском», — написал Гладков.
Краснодарский край: возгорания в трех районах.
Фрагменты сбитых БПЛА стали причиной пожара в трех районах Краснодарского краяФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В станице Стародеревянковской Каневского района в результате падения обломков дрона возник пожар на электроподстанции, пишет telegram-канал «Краснодар и край». В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домов, в результате чего были повреждены фасады и кровли зданий, а также выбиты оконные стекла.
Кроме того, вследствие попадания обломков произошло возгорание сухой травы в промышленной зоне. В станице Гривенской Калининского района один из частных домов получил серьезные повреждения кровли и загорелся. Соседние с ним здания также пострадали от осколков. Во всех случаях никто не пострадал.
Ростовская область: без пострадавших.
Средства ПВО уничтожили беспилотники в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе. Пострадавших нет. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда произошло возгорание сухой травы. Огонь охватил 100 квадратных метров. Пожарные оперативно потушили возгорание. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Остальные атакованные регионы: без последствий.
По предварительной информации, в Брянской, Ярославской и Воронежской областях обошлось без раненных и разрушений объектов инфраструктуры. Об этом рассказали руководители регионов в соцсетях.