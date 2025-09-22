ВСУ атаковали санаторий в Крыму, в Белгородской области есть раненые: карта ударов БПЛА 22 сентября

Российскими средствами ПВО было сбито 114 беспилотников самолетного типа. Над территориями Ростовской области и Краснодарского края уничтожено по 25 дронов. В небе над Белгородской областью сбито 19 БПЛА, над Астраханской — 13, Брянской — семь, по три в Ярославской и Волгоградской, еще по одному беспилотнику в Курской и Воронежской областях. Кроме того, десять дронов ВСУ уничтожили над территорией Крыма, пять над акваторией Азовского моря и еще два над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.