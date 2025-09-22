Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трасса Джубга — Сочи встала в многокилометровую пробку из-за разлива топлива

Утром 22 сентября на трассе Джубга — Сочи в районе села Мамедова Щель Лазаревского района произошла авария с грузовиком. Машина опрокинулась, и на дорожное покрытие вылилось горючее.

Из-за опасности скользкой поверхности движение на этом участке остановилось: несколько большегрузов заблокировали проезд. В результате образовались заторы длиной около 6 километров в сторону Лазаревского и 3 километра — в обратную сторону.

Пожарные и дорожные службы быстро приехали на место, провели очистку трассы и совместно с водителями освободили проезд. Работы по восстановлению движения продолжаются.

По данным «Яндекс. Карт», заторы все еще сохраняются, водителям стоит рассчитывать время в пути и соблюдать осторожность.