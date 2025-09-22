Трасса Джубга — Сочи встала в многокилометровую пробку из-за разлива топлива

Из-за опасности скользкой поверхности движение на этом участке остановилось: несколько большегрузов заблокировали проезд. В результате образовались заторы длиной около 6 километров в сторону Лазаревского и 3 километра — в обратную сторону.



Пожарные и дорожные службы быстро приехали на место, провели очистку трассы и совместно с водителями освободили проезд. Работы по восстановлению движения продолжаются.



По данным «Яндекс. Карт», заторы все еще сохраняются, водителям стоит рассчитывать время в пути и соблюдать осторожность.