Раскрыто состояния пострадавших при атаке БПЛА на Крым

Двое пострадавших после атаки украинских беспилотников на поселок Форос остаются в реанимации, сообщили в пресс-службе ФМБА России.
По информации ведомства, всего в медучреждение поступили 13 человек. Из них 12 госпитализированы: четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро — средней тяжести, один — в удовлетворительном.
Директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина уточнила, что один из пострадавших подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, еще одному перелили кровь. Кроме того, четыре пациента уже прооперированы. Детей среди пострадавших нет.
Напомним, накануне в результате атаки украинских дронов на Форос погибли три человека и пострадали 16.
