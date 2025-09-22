Ричмонд
Раскрыто состояния пострадавших при атаке БПЛА на Крым

Двое пострадавших после атаки украинских беспилотников на поселок Форос остаются в реанимации, сообщили в пресс-службе ФМБА России.

Двое пострадавших после атаки украинских беспилотников на поселок Форос остаются в реанимации, сообщили в пресс-службе ФМБА России.

По информации ведомства, всего в медучреждение поступили 13 человек. Из них 12 госпитализированы: четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро — средней тяжести, один — в удовлетворительном.

Директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина уточнила, что один из пострадавших подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, еще одному перелили кровь. Кроме того, четыре пациента уже прооперированы. Детей среди пострадавших нет.

Напомним, накануне в результате атаки украинских дронов на Форос погибли три человека и пострадали 16.

