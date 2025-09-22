Мэра Владимира Наумова обвинили в получении взятки на 1,1 миллиона рублей

Ранее суд арестовал замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову. Она может быть замешана в деле чиновника Минобороны Вадима Выгулярного, которого ранее арестовали за хищение двух миллиардов рублей. Чем известна Мерваезова и как она связана с Выгулярным, выясняла «Вечерняя Москва».