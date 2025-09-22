Стали известны последние слова со стрима, во время которого от пыток друзей умер блогер

Последний эфир длился более 12 дней. Именно тогда зрители заметили, что мужчина под одеялом не двигается. Товарищи пытались привести Гравена в чувство — в него даже бросили бутылку с водой, но реакции не последовало. После этого трансляция прервалась. Прибывшие врачи констатировали смерть стримера, а полиция изъяла оборудование и начала расследование.