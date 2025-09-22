Главе Владимира предъявлено обвинение в получении взятки

Наумов также способствовал изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, который фактически ограничивал права других предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг. За оказанное содействие обвиняемый получил взятку в размере не менее 1,1 миллиона рублей. В ходе расследования по местам жительства и работы Наумова были проведены обыски. Были изъяты денежные средства, ювелирные украшения, дорогостоящий автомобиль и другие ценные объекты.