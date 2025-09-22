Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сырдарье школьники взяли родительскую машину и попали в страшное ДТП

Vaib.uz (Узбекистан. 22 сентября). Накануне вечером соцсети заполнили жуткие кадры с места аварии в Сырдарьинской области.

Источник: Vaib.Uz

Пользователи делились подробностями о том, что несколько школьников взяли покататься автомобиль без ведома родителей, что закончилось трагедией: после аварии машина перевернулась и вспыхнула, двое подростков сгорели заживо, а один был госпитализирован.

В УБДД Сырдарьинской области подтвердили инцидент и рассказали подробности. Авария произошла 19 сентября около 22:00 на дороге, проходящей через махаллю «Фуркат» Сырдарьинского района.

15-летний подросток взял у отца ключи от «Ласетти» без разрешения и отправился кататься с друзьями. Двигаясь на высокой скорости, он не справился с управлением — машина съехала в кювет, перевернулась и потом загорелась.

В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров, находившихся в салоне, погибли на месте происшествия. Сам водитель выжил, но был доставлен в реанимацию с тяжёлыми травмами.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.