В Беларуси за сутки утонули три человека

Как рассказали в ведомстве, два случая произошли в Гродненской области. Так, 21 сентября в 9.45 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме в агрогородке Верейки Волковысского района. Работники МЧС извлекли из воды утонувшего гражданина 1954 года рождения, пенсионера.