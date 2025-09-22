В Беларуси за сутки утонули три человека

Как рассказали в ведомстве, два случая произошли в Гродненской области. Так, 21 сентября в 9.45 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме в агрогородке Верейки Волковысского района. Работники МЧС извлекли из воды утонувшего гражданина 1954 года рождения, пенсионера.
В 20.17 поступило сообщение о том, что в реке Неман возле д. Куколи Гродненского района обнаружен утонувший. Спасатели извлекли из воды мужчину 1952 года рождения.
Третий инцидент имел место в Витебской области. В 16.51 поступило сообщение об утоплении в искусственном водоеме в д. Белево Оршанского района. Утонувшим оказался тоже пенсионер — мужчина 1962 года рождения.