Главе Владимира предъявили обвинение в получении взятки не менее ₽1,1 млн

По данным следствия, фигурант вступил в сговор с двумя жителями Московской области, обещая им содействие в незаконной похоронной деятельности во Владимире. В рамках этого сговора Наумов способствовал назначению на руководящие должности участников преступной группы в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами», а также принятию нормативного акта, ограничивающего права других предпринимателей в ритуальном бизнесе. За это он получил взятку в размере не менее 1,1 миллиона рублей.