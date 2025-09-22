Ричмонд
Главе Владимира предъявили обвинение в получении взятки не менее ₽1,1 млн

По данным следствия, Дмитрий Наумов вступил с двумя жителями Московской области в сговор, пообещав оказать содействие в их незаконной похоронной деятельности во Владимире.

Источник: Аргументы и факты

Глава города Владимира Дмитрий Наумов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, фигурант вступил в сговор с двумя жителями Московской области, обещая им содействие в незаконной похоронной деятельности во Владимире. В рамках этого сговора Наумов способствовал назначению на руководящие должности участников преступной группы в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами», а также принятию нормативного акта, ограничивающего права других предпринимателей в ритуальном бизнесе. За это он получил взятку в размере не менее 1,1 миллиона рублей.

В ходе обысков по месту жительства и работы Наумова были изъяты денежные средства, украшения, автомобиль и другие ценности. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Жителям Московской области вменяется дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Уголовные дела о получении и даче взятки объединены в одно производство. Кроме того, взяткодатели и еще одиннадцать соучастников являются фигурантами дела о хищении более 5 миллионов рублей у граждан при оказании ритуальных услуг.

В настоящее время следователи СК продолжают расследование, чтобы установить всех причастных к преступлениям.

Ранее бывший министр здравоохранения Архангельской области был арестован за злоупотребление полномочиями.