Два подростка получили тяжелые травмы в ДТП под Омском

21 сентября в поселке Иртышском 18-летняя мопедистка не пропустила автомобиль на перекрестке улицы Юбилейной. Байкерша протаранила в Toyota Avensis под управлением 30-летней женщины и с тяжелыми травмами попала в больницу. Это не единственное за сутки ДТП с юными водителями, о котором рассказали в омском УМВД.