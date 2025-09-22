Два подростка получили тяжелые травмы в ДТП под Омском

21 сентября в поселке Иртышском 18-летняя мопедистка не пропустила автомобиль на перекрестке улицы Юбилейной. Байкерша протаранила в Toyota Avensis под управлением 30-летней женщины и с тяжелыми травмами попала в больницу. Это не единственное за сутки ДТП с юными водителями, о котором рассказали в омском УМВД.
В тот же день, в воскресенье, в Таврическом районе юноша 2009 года рождения вел питбайк и не справился с управлением. Инцидент зарегистрировали на полевой дороге Таврическое-Пристанское. Полицейские уточнили, что двухколесное транспортное средство опрокинулось, серьезно пострадавшего шофера доставили в медучреждение.
Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах обеих аварий.
«Материалы в отношении законных представителей водителей-подростков будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовных дел по статье 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы опубликовали обращение сотрудника МВД после трагической гибели молодой омички.