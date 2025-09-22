В конце августа у задержанных участников украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области были изъяты шесть автоматических штурмовых винтовок американского производства, а также 16 килограммов взрывчатого вещества, произведенного в Чехии. Кроме того, у диверсантов изъяли гранаты и патроны, которые используются странами НАТО, пишет RT.