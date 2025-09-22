В Ленобласти задержали пенсионера по подозрению в поджоге банкомата

В Ленинградской области полицейские задержали 70-летнего местного жителя по подозрению в поджоге банкомата. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД МЕДИА».
Сообщение о том, что неизвестный зашел в отделение банка и поджег зону банкоматов, поступило в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленобласти 18 сентября от банковского работника. По его словам, злоумышленник после совершения поджога скрылся.
Поджигателя удалось задержать по горячим следам. Им оказался 70-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения. У пенсионера изъяли пустую бутылку из-под горючей жидкости, спички, сумку, а также верхнюю одежду и обувь со следами горения.
По предварительной версии, мужчина поджег банкомат из-за того, что не смог перевести денежные средства своим родственникам.
Возгорание ликвидировали очевидцы. Никто не пострадал.
