В Ленобласти задержали пенсионера по подозрению в поджоге банкомата

Банкомат мужчина поджег из-за того, что не смог перевести деньги родственникам.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области полицейские задержали 70-летнего местного жителя по подозрению в поджоге банкомата. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

Сообщение о том, что неизвестный зашел в отделение банка и поджег зону банкоматов, поступило в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленобласти 18 сентября от банковского работника. По его словам, злоумышленник после совершения поджога скрылся.

Поджигателя удалось задержать по горячим следам. Им оказался 70-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения. У пенсионера изъяли пустую бутылку из-под горючей жидкости, спички, сумку, а также верхнюю одежду и обувь со следами горения.

По предварительной версии, мужчина поджег банкомат из-за того, что не смог перевести денежные средства своим родственникам.

Возгорание ликвидировали очевидцы. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярска при совершении поджога банкомата загорелась сама.