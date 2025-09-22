Трамп впервые согласовал санкции против России

Согласование пакета произошло впервые с момента возвращения Трампа к власти.
Евросоюз и США согласовали 19-й пакет санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«Новый масштабный пакет санкций согласован с США», — сказал Барро в эфире телеканала TF1. Согласование пакета произошло впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила основные положения 19-го санкционного пакета в отношении РФ. Одним из ключевых элементов нового пакета стало расширение санкционного перечня судов, осуществляющих транспортировку российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Еврокомиссия предложила включить в санкционный список 45 компаний из России и ряда других стран, которые оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному сектору.