Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп впервые согласовал санкции против России

Евросоюз и США согласовали 19-й пакет санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Согласование пакета произошло впервые с момента возвращения Трампа к власти.

Евросоюз и США согласовали 19-й пакет санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Новый масштабный пакет санкций согласован с США», — сказал Барро в эфире телеканала TF1. Согласование пакета произошло впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила основные положения 19-го санкционного пакета в отношении РФ. Одним из ключевых элементов нового пакета стало расширение санкционного перечня судов, осуществляющих транспортировку российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Еврокомиссия предложила включить в санкционный список 45 компаний из России и ряда других стран, которые оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному сектору.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше