Раскрыто истинное отношение американцев к ООН

Ранее стало известно, что Бразилия приняла решение не приглашать Соединенные Штаты к участию во втором форуме, посвященном вопросам защиты демократии и борьбы с экстремизмом, который пройдет в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Мероприятие запланировано на следующую среду в Нью-Йорке, его основной темой станет укрепление демократических принципов и противодействие проявлениям экстремизма. Организацию форума курирует президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва при сотрудничестве с руководителями Чили, Испании, Колумбии и Уругвая. Ожидается, что в работе форума примут участие делегации примерно из 30 государств, пишет 360.ru.