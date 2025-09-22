Раскрыто истинное отношение американцев к ООН

Опрос о пользе ООН был проведен среди 1094 совершеннолетних американцев.
Более половины граждан США считают Организацию Объединенных Наций (ООН) неэффективной и не обладающей реальным влиянием на международную политику. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, опубликованные исследовательской компанией Gallup.
«По данным опроса, 63% считают, что ООН плохо выполняет свою работу, и только 32% считают наоборот», — сказано в отчете компании. Данные публикует РИА Новости. Жители США считают, что ООН недостаточно активно участвует в урегулировании вооруженных конфликтов и войн, а также не обладает действенным влиянием и отличается низкой эффективностью.
Вместе с тем, согласно данным опроса, 60% участников считают, что ООН в настоящее время выполняет значимую функцию, тогда как 38% респондентов придерживаются противоположного мнения. При этом не менее 79% граждан США полагают, что их страна должна сохранять членство в данной организации.
Исследование проводилось с 1 по 20 августа среди 1094 американцев, достигших совершеннолетия. Статистическая погрешность составляет приблизительно четыре процентных пункта.
Ранее стало известно, что Бразилия приняла решение не приглашать Соединенные Штаты к участию во втором форуме, посвященном вопросам защиты демократии и борьбы с экстремизмом, который пройдет в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Мероприятие запланировано на следующую среду в Нью-Йорке, его основной темой станет укрепление демократических принципов и противодействие проявлениям экстремизма. Организацию форума курирует президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва при сотрудничестве с руководителями Чили, Испании, Колумбии и Уругвая. Ожидается, что в работе форума примут участие делегации примерно из 30 государств, пишет 360.ru.