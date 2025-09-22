В Башкирии пьяный водитель обвиняется в гибели 17-летнего парня

Прокуратура Абзелиловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения».
Как сообщили в пресс-службе регионально надзорного ведомства, ночью в июне 2025 года на 3 км автодороги Новобалапаново — Еникеево пьяный мужчина за рулем «ВАЗ-2114» отвлекся на мобильный телефон и выехал на встречку, где столкнулся с мопедом марки «Альфа», под управлением 17-летнего юноши.
В аварии подросток от полученных травм скончался на месте происшествия. Сейчас в отношении водителя машины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в Абзелиловский районный суд для рассмотрения по существу.