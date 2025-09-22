Ричмонд
Мошенники создали фейковый аккаунт замминистра труда Омской области

В Telegram действует фейк от имени замминистра Проскурина.

Источник: Freepik

Омичей предупреждают о новом виде мошенничества в Telegram. Злоумышленники создали поддельный аккаунт, выдавая себя за заместителя министра труда Омской области Олега Проскурина.

В профиле используется его имя и фотография. Министерство призывает граждан быть крайне осторожными: не отвечать на сообщения, немедленно блокировать такой аккаунт и обращать внимание на номер телефона, с которого поступают сообщения.

Ранее мы сообщали, что в Омске перед судом предстанет курьер мошенников, обокравший пенсионерок.