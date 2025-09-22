Ричмонд
В Челябинской области два подростка заблудились на велопрогулке в лесу

Им потребовалась помощь спасателей.

Источник: пресс-служба ПСС Челябинской области

В Челябинской области спасатели помогли двум 16-летним подросткам, заблудившимся в лесу во время велопрогулки. Подробности рассказали в ПСС Челябинской области.

Юноши отправились кататься на велосипедах днём 19 сентября. Однако не смогли найти дорогу обратно. Они едва успели сообщить спасателям свои координаты, как их телефоны разрядились.

Спасатели Златоустовского отряда областной поисково-спасательной службы оперативно нашли подростков. Заблудившихся транспортировали до дома и передали родителям.