Водитель мопеда попал под трамвай во Владивостоке

По данным МВД, с начала 2025 года в Приморье произошло порядка 500 ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов и скутеров, погибли 27 человек, более 320 получили травмы разной степени тяжести. Особую обеспокоенность вызывает рост ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Для этого в регионе решили запретить продажу топлива гражданам младше 16 лет — это возраст, с которого кандидат в водители может аттестоваться в Госавтоинспекции и получить права на управление мопедом. Соответственно, любой подросток в возрасте 15 лет и младше, садясь за руль, является нарушителем ПДД по умолчанию.