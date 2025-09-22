Более 10 лет не ремонтировали школу № 5, обрушившуюся в Татарске

В Новосибирской области прокуратура организовала проверку после обрушения МБОУ «СОШ № 5» в Татарске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Выяснилось, что здание образовательного учреждения ремонтировали больше 10 лет назад. При этом в реестре аварийных объектов школа не состояла, в эксплуатацию была введена в 1937 году.
В преддверии начала учебного года здание обследовала комиссия, которая не обнаружила никаких замечаний и заключила, что школа готова принимать учеников.
Однако прокуратура выявила нарушения в работе комиссии под председательством заместителя главы Татарского округа.
«Установлено, что в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку учебного заведения, что не позволило получить объективные данные о соблюдении в образовательной организации требований безопасности», — пояснили в ведомстве.
В связи с этим должностных лиц администрации района заподозрили в халатности. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.
Ведомство даст оценку действиям должностных лиц школы и учредителя «по направлению заявок и выделению бюджетного финансирования на проведение ремонта, регионального министерства образования, а также контрольно-надзорных ведомств, не принявших участие в обследовании школы».
Сейчас школьников, посещавших учебное заведение, временно перевели на дистанционное обучение. Позже их распределят в другие школы.
Кроме того, прокуратура организовала проверку требований безопасности во всех школах региона. Особое внимание уделят образовательным учреждениям, введенным в эксплуатацию более 50 лет назад.
ИА «Сибинформ».