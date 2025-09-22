Ричмонд
Артиллерийский снаряд ликвидировали в лесу в Братске

В Братске возле бывшей войсковой части нашли артиллерийский снаряд.

Источник: Управление Росгвардии по Иркутской области

Его обнаружил местный житель в лесу. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

«Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии установили, что находкой является 100-мм артиллерийский снаряд с признаками сильной коррозии. Предмет мог представлять опасность и не подлежал транспортировке», — рассказали в Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии безопасно уничтожили опасный боеприпас прямо на месте с помощью специального заряда. Все необходимые меры безопасности были строго соблюдены.

Напомним, АиФ-Иркутск уже писали, что в ходе археологических раскопок на улице Дальневосточной в Иркутске учёные сделали неожиданное открытие — они нашли старинную гранату. По оценкам экспертов, возраст этого артефакта может превышать сто лет.