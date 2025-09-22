Артиллерийский снаряд ликвидировали в лесу в Братске

Напомним, АиФ-Иркутск уже писали, что в ходе археологических раскопок на улице Дальневосточной в Иркутске учёные сделали неожиданное открытие — они нашли старинную гранату. По оценкам экспертов, возраст этого артефакта может превышать сто лет.