В Пермском крае люди спасались из горящего дома через окна, боясь погибнуть

«Народ, говорят, спасался через окна второго этажа, не успев забрать даже документы. На скорой увозили. Но все живы вроде», — рассказал perm.aif.ru источник, знакомый с ситуацией.

Информацию о пострадавших при пожаре сайту perm.aif.ru подтвердили в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве рассказали подробности и уточнили, что два человека пострадали от падения с высоты.