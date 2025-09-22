Ричмонд
В Пермском крае люди спасались из горящего дома через окна, боясь погибнуть

Пострадавших госпитализировали.

Источник: Аргументы и факты

Люди спасались из горящего дома через окна, боясь погибнуть в Пермском крае, сообщили сайту perm.aif.ru местные жители.

Опасный пожар произошёл в Красновишерском округе ночью 22 сентября. Как рассказали perm.aif.ru очевидцы, около 2 часов ночи в посёлке вспыхнул деревянный многоквартирный дом в посёлке Набережном. По словам людей, часть жильцов спасались через окна и были госпитализированы.

«Народ, говорят, спасался через окна второго этажа, не успев забрать даже документы. На скорой увозили. Но все живы вроде», — рассказал perm.aif.ru источник, знакомый с ситуацией.
Информацию о пострадавших при пожаре сайту perm.aif.ru подтвердили в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве рассказали подробности и уточнили, что два человека пострадали от падения с высоты.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения пожарной охраны происходило горение 8-квартирного жилого дома. На месте пожара были травмированы 3 человека: один человек от воздействия опасных факторов пожара, двое в результате падения с высоты», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.

В управлении уточнили, что среди пострадавших не было детей. Ещё шесть жителей вышли на свежий воздух самостоятельно. Площадь пожара составила около 96 квадратных метров.