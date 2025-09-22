Ричмонд
Двух пострадавших эвакуировали из национального парка «Таганай»

За минувшие выходные на территории «Таганая» зафиксировали два случая травмирования людей.

В обеих ситуациях пострадали конечности посетителей. Подробностями поделились в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Первого пострадавшего эвакуировали из приюта «Белый ключ» — мужчина травмировал левое плечо. Руку зафиксировали, чтоб не болталась, после чего златоустовские спасатели доставили гражданина до Центральной усадьбы и передали бригаде медиков.

На следующий день получил травму другой посетитель — женщина сломала голеностоп. Спасатели забрали её из приюта «Гремучий ключ» и довезли на громадном квадроцикле до Златоуста, где гражданку приняли медицинские специалисты.