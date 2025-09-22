Суд вынес приговор производителям смертельного напитка «Мистер Сидр»

Ранее сообщалось, что сырье Гусейнову продал Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. А Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области», который Гребенкин охранял. В отношении последней троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Егоровым и Гребенкину вынесли приговор ранее.